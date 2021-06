Migranti: Papatheu (FI), Ue la smetta con solite promesse e intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tragedia avvenuta al largo di Lampedusa è terribile e deve farci ancora di più riflettere. E’ necessario che l’Unione europea intervenga per affrontare e risolvere, una volta per tutte, la questione migratoria". Lo scrive in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. "L’Ue la smetta con le solite promesse che puntualmente non riesce a mantenere. L’Italia non deve essere lasciata da sola - continua la parlamentare azzurra -. Ed è sempre più emergenza a Lampedusa dove i continui sbarchi stanno mandando sotto pressione gli hotspot. Una situazione diventata intollerabile - conclude l’esponente di FI -, con tutte le inevitabili implicazioni, anche dal punto di vista sanitario".(Com)