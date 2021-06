Sanità: Fp Cgil, bene investimento su mezzi e personale Ares 118

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa l'annuncio di oggi dell'assessore alla sanità regionale D'Amato, sull'internalizzazione della rete di emergenza su Roma, che porta in Ares 118 33 nuove ambulanze e 300 lavoratori, autisti e barellieri, interviene il segretario Generale Fp Cgil Roma Lazio Giancarlo Cenciarelli, in una nota spiega che "è giusto che si proceda con l'internalizzazione del personale e del servizio, come previsto dall'accordo sottoscritto nel 2019. Riportare all'interno del perimetro pubblico il servizio significa, come in ogni altro settore, aumentare le tutele dei lavoratori e garantire un servizio di qualità ai cittadini. Tornare a investire nella sanità pubblica è, oggi ancora più di ieri, una priorità per rilanciare servizi essenziali per la comunità". (segue) (Com)