Sanità: Fp Cgil, bene investimento su mezzi e personale Ares 118 (2)

- "Ricordiamo - prosegue Cenciarelli - che per internalizzare tutte le postazioni della rete di emergenza regionale è necessario assumere direttamente in Ares circa 1.500 lavoratori ripartiti tra autisti, infermieri e barellieri: uno dei punti chiave relativi al potenziamento complessivo del personale che è stato condiviso anche con l'accordo del 30 aprile. Per la rete di emergenza, devono essere individuati percorsi assunzionali che prevedano la possibilità di accedere alle selezioni, nella legalità, da parte di chi, in questi anni, ha garantito il servizio, operando per soggetti privati in appalto, come già stato fatto, in parte, per gli autisti ora vanno costruiti percorsi per le altre due figure professionali. Lavorare nell'emergenza richiede una formazione specifica che questo personale già ha acquisito, oggi l'impegno deve essere di non disperdere questo patrimonio". (segue) (Com)