Sanità: Fp Cgil, bene investimento su mezzi e personale Ares 118 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo sindacato, com'è doveroso che sia, non ha mai accennato a vie alternative a concorsi e selezioni pubbliche necessarie per operare alle dirette dipendenze pubbliche - spiega Fp Cgil -. Al contempo, è altrettanto essenziale tutelare chi, come gli autisti, gli infermieri ed i barellieri che oggi lavorano su mezzi privati, ha garantito al Servizio Sanitario Regionale di funzionare in questi anni, lavorando per datori di lavoro privati e con retribuzioni più basse dei loro colleghi pubblici. Serve ora procedere concretamente con la programmazione e la previsione di specifici percorsi in tal senso, come è stato assicurato anche negli ultimi incontri con l'Assessorato e con la Direzione Ares 118, l'ultimo dei quali si è svolto il 21 maggio scorso", conclude il segretario della Fp Cgil Roma Lazio. (Com)