Brasile: conti pubblici, deficit da 15,5 miliardi a maggio e calo rapporto deficit-pil all'84,5 per cento

- I conti pubblici del Brasile hanno registrato a maggio 2021 un saldo negativo (differenza tra entrate e uscite, senza considerare gli interessi passivi). Secondo i dati diffusi oggi dalla Banca centrale (Bc), il settore pubblico consolidato, formato dal governo centrale, dagli stati e dai municipi (escluse le aziende statali) ha registrato un deficit primario di 15,5 miliardi di real (2,6 miliardi di euro). Nello stesso mese dello scorso anno i conti avevano registrato un deficit di 131,4 miliardi di real (22,3 miliardi di euro) a causa degli effetti della pandemia. Complessivamente, nei primi cinque mesi dell'anno i conti del settore pubblico hanno mostrato un salto positivo di 60,3 miliardi di real (11,9 miliardi di euro). Nello stesso periodo dello scorso anno i conti avevano registrato un deficit da 214 miliardi di real (12,9 miliardi di euro). A maggio il debito pubblico brasiliano ha registrato un calo mensile raggiungendo l'84,5 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) a 6.696 miliardi di real (1.139 miliardi di euro). A marzo di quest'anno aveva raggiunto l'88,9 per cento del pil a 6.720 miliardi di real (1.54 miliardi di euro). A gennaio il rapporto debito-Pil era del 76,2 per cento, ed è dunque aumentato di 10,5 punti percentuali. (Brb)