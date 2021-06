Italia-Israele: domani evento alla scoperta delle start-up innovative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani dalle ore 14:30 alle 18:00 presso il Palazzo Nervi di Savona l’evento in formato ibrido “Innovation Journey Italy-Israel - Viaggio nell’innovazione fra Italia e Israele”, promosso dall’Associazione Italia Israele di Savona, con il patrocinio dell’ambasciata d’Israele in Italia, la provincia di Savona, l’Unione industriali di Savona e l’Università degli studi di Genova, e finalizzato alla promozione di contatti e collaborazioni tra il mondo accademico e quello imprenditoriale. Lo riferisce oggi un comunicato stampa dell'ambasciata di Israele a Roma. L'evento, accessibile al pubblico, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook dell’Associazione Italia Israele di Savona: https://fb.me/e/1TZWlt3zB . Nel corso dell’evento, introdotto dai saluti del ministro per gli Affari economici e scientifici dell'ambasciata d'Israele, Raphael Singer, sarà presentata una selezione di start up e spin off universitari particolarmente innovativi nei settori bio/med tech e blue economy. In particolare, per la parte israeliana interverranno Bioextreme, che ha messo a punto un sistema robotico per la riabilitazione da traumi e malattie cerebrali, Neteera, che ha sviluppato una soluzione per la (tele)assistenza medica basata sull’impiego di micro sensori per la raccolta di dati sui parametri vitali del paziente, e Soapy Care, che ha prodotto dei dispositivi intelligenti per il lavaggio delle mani. A rappresentare l’Italia, invece, saranno presenti gli spin off dell’Università di Genova Bio3DMatrix, Micamo and ScreenNeuroPharma. L'evento si inserisce nel contesto di un'ampia e consolidata cooperazione tra Israele e la regione Liguria e tra Israele e la provincia di Savona, ulteriormente rinsaldata dalla recente donazione di due dispositivi Soapy Care da parte dell’ambasciata d’Israele all’Asl 2 della Liguria, collocati presso l’Ospedale San Paolo di Savona lo scorso 28 aprile. (Com)