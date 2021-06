Lavoro: Fornaro (Leu), bene Orlando su logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal ministro del Lavoro Andrea Orlando parole coraggiose su quanto successo nei giorni scorsi davanti ai cancelli della Lidl di Biandrate con la morte del giovane sindacalista. Lo afferma in Aula a Montecitorio il capogruppo di LeU Federico Fornaro nella replica al ministro del Lavoro Andrea Orlando nel corso del Question time. "Dal ministro una fotografia cruda, non degna di un paese civile su un settore importantissimo come quello della logistica, ma una fotografia purtroppo reale. Il settore vive da qualche tempo episodi di violenza, che ci riportano indietro di anni. Il ministro Orlando ha giustamente parlato di sfruttamento. Nel settore della logistica c'è un problema enorme che va assolutamente risolto con l'approvazione di un contratto nazionale. Bene l'impegno del ministro per il tavolo sulla logistica", aggiunge. E questo, prosegue Fornaro, ci porta ad un problema più generale: la giungla di contratti di lavoro porta inevitabilmente ad una compressione dei diritti dei lavoratori. Bisogna mettere mano alla materia e disboscare questa giungla con l'approvazione di una legge sulla rappresentanza. Occorre porre fine alle centinaia di contratti che spesso vedono come controparte finti sindacati che non esistono. Ognuno deve fare la sua parte. Dal Parlamento deve partire un appello alle grandi aziende affinché tutta la filiera della logistica sia senza sfruttamento, dove siano rispettati i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Una filiera degna di un grande paese come l'Italia, conclude Fornaro. (Rin)