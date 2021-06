Cile: mozione di censura per antisemitismo a candidato presidenziale Jadue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La camera dei Deputati del Cile ha approvato martedì una mozione di censura per antisemitismo nei confronti del candidato alla presidenza del Partito comunista (Pc), Daniel Jadue. L'iniziativa presentata dal gruppo parlamentare della maggioranza, Unione democratica indipendente (Udi), è passata con 79 voti favorevoli, 47 contrari e 20 astensioni. La mozione invita Jadue a smentire il contenuto della biografia di un annuario scolastico che lo definisce apertamente come antisemita. "La camera dei Deputati esprime il più assoluto ripudio ad ogni tipo di discriminazione e ad ogni atto di intolleranza che provenga da autorità e candidati a cariche pubbliche", afferma il testo approvato. In questo senso la mozione "sollecita il candidato alla presidenza, signor Daniel Jadue, che smentisca pubblicamente e categoricamente le affermazioni contenute nella rassegna biografica del suo annuario scolastico dove è definito come antisemita". (segue) (Abu)