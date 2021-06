Cile: mozione di censura per antisemitismo a candidato presidenziale Jadue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jadue appartiene alla numerosa comunità palestinese emigrata in Cile a partire dal 1920 e stimata oggi in circa 300 mila persone. Nel corso della sua attività politica si è spesso pronunciato contro "l'occupazione della Palestina" da parte di Israele e più di recente contro le azioni dell'esercito israeliano a Gaza in risposta al lancio di missili dai territori occupati. Il centro Simon Wiesenthal lo ha incluso nel 2020 in una lista dei dieci peggiori antisemiti al mondo. "La ragione per la quale questo individuo figura nella lista è perché potrebbe essere il prossimo presidente, una persona che dice che la comunità ebrea (in Cile) è una forza sovversiva che potrebbe pugnalare alle spalle il suo stesso Paese al servizio di un altro Stato, come dicevano i nazisti", ha affermato il rabbino Abraham Cooper del centro Wiesenthal. (segue) (Abu)