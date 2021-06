Cile: mozione di censura per antisemitismo a candidato presidenziale Jadue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione relativa al presunto antisemitismo acquisisce maggiore rilevanza a partire anche dagli ultimi sondaggi che lo posizionano in testa alle preferenze in vista del primo turno delle presidenziali che si terranno a novembre. Un'inchiesta della società "Cadem" di lunedì rivela infatti che Jadue, con il 14 per cento, supera di un punto il rappresentante dell'Unione democratica indipendente (Udi), Joaquin Lavin, al secondo posto con il 13 per cento, mentre al terzo compare la candidata della Democrazia cristiana (Dc), Yasna Provoste, con il 9 per cento. Il primo turno delle elezioni presidenziali e generali è fissato per il 21 novembre e rappresenta la prima prova elettorale a cui sono chiamati i cileni dopo i recenti scrutini per la composizione dell'Assemblea costituente che hanno visto un deciso ridimensionamento dei partiti tradizionali. (Abu)