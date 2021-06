Nepal: coronavirus, 1.889 nuovi casi e 41 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità del Nepal ha riferito oggi 1.889 nuovi casi di coronavirus e 41 decessi. Il totale dei contagi è salito a 638.805 mentre quello delle vittime a 9.112. Secondo il bollettino ministeriale quotidiano, ieri sono stati effettuati 11.568 test, di cui 7.187 molecolari e 4.459 antigenici. Il totale dei test basati sulla reazione a catena della polimerasi ha raggiunto 3.344.133. I casi attivi sono 33,561 mentre quelli risolti sono 593.132, con un tasso di guarigione del 93,3 per cento; 3.597 pazienti sono stati dichiarati guariti oggi. La maggior parte dei nuovi contagi si concentra nei tre distretti della Valle di Katmandu, di cui 436 in quello della capitale, 89 in quello di Patan (Lalitpur) e 46 in quello di Bhaktapur. I tre distretti della Valle sono stati in lockdown per quasi due mesi, dal 29 aprile alla scorsa settimana: dal 22 giugno le restrizioni sono state allentate. (segue) (Inn)