Hong Kong: chiuderà domani la società madre del giornale "Apple Daily"

- Il gruppo mediatico di Hong Kong Next Digital, la società madre dell'ormai ex quotidiano democratico "Apple Daily", cesserà domani le attività a causa del congelamento dei beni disposto ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale. Lo ha riferito il sito di informazione indipendente "Hong Kong Free Press", citando un comunicato della società. "I membri del Consiglio di amministrazione di Next Digital interromperanno domani la gestione dell'azienda e il dipartimento delle risorse umane seguirà il risarcimento per i dipendenti in conformità con l'ordinanza sull'occupazione", si legge nel comunicato. La chiusura di Next Digital è arrivata due settimane dopo gli arresti di cinque dei suoi alti dirigenti con l'accusa di aver violato la legislazione sulla sicurezza emanata da Pechino. Le forze dell'ordine, dopo aver fatto irruzione nella redazione del tabloid pro-democrazia, hanno congelato i beni della società mediatica per un valore di 18 milioni di dollari di Hong Kong. (segue) (Cip)