Hong Kong: chiuderà domani la società madre del giornale "Apple Daily" (2)

- Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited e AD Internet Limited sono state accusate di "collusione con forze straniere", insieme all'amministratore delegato di Next Digital, Cheung Kim-hung, e al caporedattore di "Apple Daily", Ryan Law. A questi ultimi due dirigenti, i giudici hanno negato la libertà su cauzione: sono accusati di aver sollecitato sanzioni internazionali contro Hong Kong. Nel comunicato, Next Digital ha fatto sapere che manterrà consulenti legali per gestire gli stipendi e il rimborso degli impiegati delle tre società. L'azienda aveva chiesto all'Ufficio di sicurezza il rilascio dei beni congelati per pagare il personale, ma senza successo. (segue) (Cip)