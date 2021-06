Hong Kong: chiuderà domani la società madre del giornale "Apple Daily" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il proprietario Jimmy Lai, attualmente in carcere per aver partecipato a proteste per la democrazia e a rischio di ergastolo, è stato tra i primi ad essere accusato ai sensi della Legge sulla sicurezza nazionale entrata in vigore lo scorso anno. Era stato quest'ultimo, con lo pseudonimo di Li Ping, a scrivere lo scorso anno un articolo nel quale denunciava la decisione del Partito comunista cinese e dei suoi alleati a Hong Kong di "strangolare 'Apple Daily' per uccidere la libertà di stampa e la libertà di pensiero" nella regione amministrativa speciale. "Le sanzioni del mondo occidentale – sottolineava – non fanno che intensificare la persecuzione contro 'Apple Daily', che ha l'obiettivo di fermare la pubblicazione". Dopo la testata "Apple Daily", anche "Next Weekly", il settimanale edito dalla società Next Digital, cesserà le sue attività. (segue) (Cip)