M5s: Licheri, vicinanza a Crimi, fermare rinnovamento è torto ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Vito Crimi porgo tutta la mia vicinanza in queste ore così difficili per lui e per tutti noi del Movimento 5 Stelle. Lo afferma in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Ettore Licheri. "Provo una grande amarezza se penso al lavoro enorme che lui da reggente ha compiuto, un lavoro spesso non visibile ma indispensabile, mentre il governo guidato da Giuseppe Conte affrontava in modo efficace ed encomiabile una pandemia mondiale ed una crisi economica senza precedenti. L'Italia ha bisogno della nostra capacità innovatrice, fermare questo processo è un torto fatto ai cittadini", aggiunge. (Rin)