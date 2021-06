© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unica cosa certa “è che martedì 6 luglio alle 16.30 si vota il calendario”. Lo dichiara su Twitter la capogruppo di Liberi e uguali (Leu) al Senato, Loredana De Petris, in riferimento al disegno di legge Zan. “Noi oggi siamo venuti qui, sono state avanzate delle proposte, per noi è un passo in avanti che gli altri gruppi abbiano accettato che si parte dal ddl Zan”, aggiunge la capogruppo. (Rin)