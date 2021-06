Migranti: Vargas Llosa (Unhcr), presidenza Ue della Slovenia è occasione per migliore protezione rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assumendo la presidenza dell'Ue il primo luglio, la Slovenia può cogliere un'importante opportunità per assicurare una migliore protezione per i rifugiati, tanto in seno all'Unione quanto nel mondo. Lo ha dichiarato Gonzalo Vargas Llosa, rappresentante Unhcr per gli affari Ue, Belgio, Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi, secondo quanto riferisce una nota stampa. "A partire dai progressi compiuti sotto il precedente mandato portoghese, tra cui l'avanzamento dei lavori volti a istituire un'Agenzia Ue per l'Asilo, l'Unhcr auspica che la presidenza slovena in procinto di insediarsi continui a costruire ponti e a esplorare ogni possibilità di negoziare accordi in relazione al nuovo Patto Ue su migrazioni e asilo", ha dichiarato Vargas Llosa secondo cui "conseguire tali obiettivi è di vitale importanza per interrompere anni di stallo in materia di asilo nell'Ue e, finalmente, introdurre un sistema che sia davvero comune e sostenibile". "Un sistema che rispetti la dignità umana, capace di assicurare protezione in tempi rapidi ai rifugiati – donne, bambini e uomini in fuga da guerre, violenze e persecuzioni orribili. E un sistema che sia equo, parimenti efficiente in tutti i Paesi dell'Ue, chiamati alla condivisione di responsabilità nei confronti dei rifugiati, nello spirito dell'Unione e dei valori su cui si fonda", ha aggiunto il rappresentante dell'Unhcr. (segue) (Res)