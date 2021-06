Migranti: Vargas Llosa (Unhcr), presidenza Ue della Slovenia è occasione per migliore protezione rifugiati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Vargas Llosa, "l'Unhcr sostiene le indicazioni del Patto Ue presentato, tra cui quella inerente al fondamentale impegno a rafforzare il meccanismo di ricerca e soccorso volto a salvare vite in mare, e ad assicurare un coordinamento strutturato delle operazioni di sbarco delle persone soccorse. È chiara - ha detto - la necessità di difendere il diritto di cercare asilo e accedere alle relative procedure all'interno dell'Ue: non possono esservi compromessi al momento di garantire tale diritto fondamentale. Non esiste un'unica soluzione capace di prevenire e rispondere alle migrazioni forzate. Il fenomeno richiede un approccio comprensivo sia in Europa sia al di fuori dei suoi confini. Ma con una serie di attori capaci di unire le forze, come auspicato dal Global Compact sui Rifugiati (GCR), condividere le responsabilità per sostenere efficacemente rifugiati e Paesi di accoglienza diventa possibile. (segue) (Res)