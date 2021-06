Migranti: Vargas Llosa (Unhcr), presidenza Ue della Slovenia è occasione per migliore protezione rifugiati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auspichiamo - ha proseguito Vargas Llosa - che l'Ue dia continuità al positivo percorso intrapreso nel sostenere il Gcr, così come finora avvenuto in numerosi Paesi nei quali soggiornano rifugiati. Considerato che l'86 per cento dei rifugiati è accolto in Paesi in via di sviluppo, e non in Europa, un supporto politico e finanziario maggiore e continuativo da parte dell'Ue è essenziale per regioni e Paesi al di fuori dell'Ue che accolgono numeri elevati di persone costrette a fuggire. Inoltre, l'erogazione di finanziamenti Ue prevedibili, flessibili e non stanziati consentirebbe all'Unhcr di rispondere più rapidamente alle numerose crisi ed emergenze in corso nel mondo e salvare un più elevato numero di vite umane. Anche l'incremento del numero di reinsediamenti di rifugiati provenienti da Paesi non europei e di altri percorsi legali offrirà ai rifugiati canali sicuri per raggiungere l'Europa, prevenendo la possibilità che intraprendano viaggi pericolosi. In una fase in cui il numero di nuovi arrivi in Europa è gestibile, l'Ue è assolutamente in grado di fare la propria parte per assicurare ai rifugiati una migliore protezione. Il conseguimento di tale obiettivo comincia dal dare l'esempio sul proprio territorio, senza mai tentennare al momento di onorare la Convenzione del 1951 sui rifugiati, della quale tutti gli Stati membri dell'UE sono firmatari, uno strumento di vitale importanza tanto rilevante oggi quanto 70 anni fa, allorché ai cittadini europei che ne ebbero bisogno garantì sicurezza e protezione. (Res)