G20: ministra Esteri Sudafrica a "Nova", da presidenza italiana impegni concreti su sviluppo e vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sforzi messi in campo dalla presidenza italiana del G20, gli impegni per un accesso equo e uniforme ai vaccini per i Paesi africani, la lotta alla pandemia di Covid-19 e il dossier Mozambico, dove l'invio di un contingente della Comunità di sviluppo dell’Africa australe (Sadc) è atteso entro la metà di luglio. Di tutto questo ha parlato la ministra delle Relazioni internazionali e della cooperazione del Sudafrica, Naledi Pandor, in un’intervista concessa in esclusiva ad “Agenzia Nova” a margine della riunione ministeriale del G20 di Matera e Brindisi. Una specifica sessione della riunione dei ministri degli Esteri del G20 di Matera è stata dedicata allo sviluppo, in particolare del continente africano, dato che l’Italia intende focalizzare il dibattito internazionale sul futuro dell’Africa. "La presidenza italiana del G20 ha presentato degli impegni molto concreti per quanto riguarda lo sviluppo del continente africano, dalla sicurezza alimentare agli investimenti agricoli al sostegno all’agricoltura, e auspichiamo che l’Italia continuerà ad esplorare questi temi e possa approvare una strategia per raggiungere questi obiettivi", ha dichiarato Pandor, che ricopre l'attuale incarico dal 30 maggio 2019. (segue) (Res)