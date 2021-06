G20: ministra Esteri Sudafrica a "Nova", da presidenza italiana impegni concreti su sviluppo e vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Africa, ha poi proseguito la ministra sudafricana, dovrebbe essere messa in condizione di produrre i vaccini contro il Covid-19 sul proprio territorio e in sede G20 il Sudafrica "sta spingendo perché l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) conceda permessi temporanei a quei Paesi africani che hanno una tale capacità", vale a dire Etiopia, Tunisia, Egitto, Senegal, Nigeria, Ruanda e Sudafrica. “Sono in corso dei colloqui, noi crediamo di poterlo fare ma abbiamo bisogno del trasferimento tecnologico e questo sarà molto difficile”, ha ammesso la ministra. “Tutti i leader dei Paesi sviluppati hanno preso un impegno sul fatto che i vaccini debbano essere un bene pubblico, ora devono onorare l’impegno e occorre continuare a discutere per far sì che i vaccini siano in grado di immunizzare le popolazioni dei Paesi meno sviluppati”, ha proseguito Pandor. “Se solo una parte del mondo sarà vaccinata e un’altra parte no, avremo nuove varianti del virus e continueremo ad infettarci. Auspico che l’Italia e gli altri Paesi del G20 possano svolgere un ruolo nel garantire le consegne eque di vaccini”, ha aggiunto. (segue) (Res)