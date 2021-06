G20: ministra Esteri Sudafrica a "Nova", da presidenza italiana impegni concreti su sviluppo e vaccini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla situazione attuale che sta vivendo il Sudafrica, di gran lunga il Paese africano più colpito dalla pandemia di Covid-19, la ministra l'ha definita “veramente difficile”. “Gli ospedali sono sotto pressione e sono state adottate nuove misure di restrizione. Abbiamo un piano di vaccinazione, stiamo vaccinando gli insegnanti delle scuole e gli ultrasessantenni, oltre agi operatori sanitari. Speriamo di passare presto agli ultracinquantenni e ai giovani ma tutto dipende dalle forniture. Abbiamo ordinato Johnson & Johnson ma abbiamo avuto problemi con le dosi contaminate, fortunatamente possiamo usare anche Pfizer. Speriamo che la produzione in Sudafrica possa presto sopperire alla carenza di dosi”, ha aggiunto. Infine, allargando lo sguardo ai dossier regionali, la ministra Pandor ha confermato che la Comunità di sviluppo dell’Africa australe (Sadc) è pronta ad inviare un totale di 15 mila uomini per contrastare l’offensiva jihadista nella provincia di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, entro la prima metà di luglio. “Abbiamo approvato l’invio di 15 mila uomini tra forze di terra e di mare che arriveranno in Mozambico per metà luglio, la Sadc sta negoziando i dettagli con il Mozambico”, ha detto Pandor, precisando che per quanto riguarda l’eventuale invio di un contingente ruandese il governo del Mozambico “ha il diritto di sviluppare accordi bilaterali, ma deve informare la Sadc per far sì che non si crei confusione nella catena di comando. Tutto dovrà passare attraverso la Sadc”, ha aggiunto. (Res)