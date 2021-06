Governo: iniziato il Consiglio dei ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. Al tavolo - si legge in una nota della presidenza del Consiglio - il seguente ordine del giorno: decreto legge contenenti misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese (Presidenza – Economia e Finanze – Sviluppo economico – Lavoro e politiche sociali); disegno di legge delega al governo in materia di contratti pubblici (Presidenza -Infrastrutture e mobilità sostenibili); disegno di legge su rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (Economia e Finanze); disegno di legge su disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (Economia e Finanze). Nell'odg figura anche l'esame delle leggi regionali, oltre alla voce "varie ed eventuali". (Rin)