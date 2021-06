Thailandia: ministro Commercio, esportazioni auto garantiranno ripresa economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni del settore automobilistico della Thailandia sono “il motore principale che guida l’economia” e consentiranno di recuperare le perdite legate al crollo del turismo. Lo ha dichiarato ai media locali il ministro del commercio Jurin Laksanawisit. La settimana scorsa la Banca centrale della Thailandia ha rivisto al rialzo le sue previsioni di crescita per le esportazioni nel 2021, che dovrebbero aumentare del 17,1 per cento rispetto al dieci per cento ipotizzato a marzo. Surapong Paisitpattanapong, una portavoce della Federazione delle industrie thailandesi (Fti), ha detto che “le esportazioni di auto potrebbero raggiungere 800-850 mila unità quest'anno, superando il record di 736 mila veicoli spediti all’estero nel 2020", e ha aggiunto che “le esportazioni raggiungeranno un valore di 31,4 miliardi di dollari”. Le esportazioni del settore automobilistico si sono attestate su un valore di 12,4 miliardi di dollari nel solo periodo gennaio-maggio, pari a oltre la metà del valore di tutte le esportazioni del 2020, secondo i dati del ministero del Commercio. (segue) (Fim)