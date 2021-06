Recovery: Anbi Campania, accelerare, Consorzi di bonifica e irrigazione progetti per 723 mln di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione regionale Consorzi gestione e Tutela del Territorio e Acque irrigue - Anbi Campania in una nota ha espresso soddisfazione per l’approssimarsi dei tempi per la presentazione dei progetti irrigui e di gestione delle acque sulla misura “Investimento 4.3” del Piano nazionale di ripresa e resilienza gestita dal ministero per le Politiche agricole e rivolta a finanziare “Investimenti nella resilienza dell’ecosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”. Entro la fine di giugno la Regione Campania – Direzione generale alle Politiche agricole, deve definire infatti i criteri di selezione dei progetti, che vanno scelti entro settembre prossimo. “Nell’incontro avuto giorni fa con l’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo, al quale diamo atto del lavoro sin qui fatto – afferma il presidente di Anbi Campania, Vito Busillo - abbiamo chiaramente detto che per i Consorzi di bonifica e irrigazione tutte le 25 opere del parco progetti sono prioritarie ed anche cantierabili e per un valore di 100 milioni di euro, a fronte di una provvista sulla misura ‘Investimento 4.3’ del Pnrr a regia Mipaaf di 880 milioni, soldi che andranno spesi per il 40% al Sud: si tratta di un’occasione unica per ampliare le aree di risparmio idrico dotando gli impianti di strumenti di misura dell’acqua consumata e per ampliare le aree irrigue.” Ma Busillo ricorda anche come “Nel Recovery Plan sono previsti anche interventi per la difesa idrogeologica, sui quali i Consorzi della Campania dispongono di ben 193 progetti per oltre 623 milioni di euro e rispetto ai quali attendiamo un confronto urgente per la definizione dei criteri di selezione dell’assessore all’Ambiente Fulvio Bonavitacola”. Il presidente Anbi Campania infine sottolinea: “E’ il momento delle scelte, occorre fare bene e presto per avviare tutti gli investimenti necessari allo sviluppo delle imprese agricole e alla tenuta del territorio”.(Ren)