Visegrad: sottosegretario ungherese Menczer, il V4 è l'alleanza più forte nell'Ue oggi

- Il Gruppo di Visegrad (V4) è l'alleanza più forte nell'Unione europea al momento. Lo ha detto il sottosegretario ungherese Tamas Menczer, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". Questa forza, dice, non è solo politica ma sempre più anche economica. "Vogliamo un'Europa nella quale la cooperazione sia fondata sul rispetto reciproco e su Stati nazionali forti", ha detto Menczer, che ha partecipato allo svelamento di un murale a Budapest dedicato al trentennale del V4. Presente alla cerimonia è stato anche l'ambasciatore polacco in Ungheria, Jerzy Snopek, per il quale Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria sono unite non solo dall'interesse ma dalla necessità di preservare valori comuni. "L'obiettivo del V4 non è creare un 'superstato' europeo ma un'alleanza di Paesi eguali e sovrani", ha detto il diplomatico. Questi sono gli ultimi giorni della presidenza di turno polacca del gruppo, che da domani passerà all'Ungheria. (Vap)