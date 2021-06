Sanità: al via piano internalizzazione mezzi e personale Ares 118, Zingaretti "giornata storica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via nel Lazio il piano di internalizzazione del personale e dei mezzi di soccorso Ares 118. Il piano è stato presentato oggi dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti insieme al direttore generale Ares 118 Paola Corradi e all'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, presso la sede dell'Azienda regionale emergenza sanitaria Ares di via Portuense, a Roma. La Regione Lazio ha varato un piano triennale di reinternalizzazione dei mezzi di soccorso che, attualmente, Ares 118 gestisce in convenzione. Il piano 2020-2021 è slittato di circa un anno a causa della pandemia e prevede il passaggio ad Ares di 117 mezzi di soccorso, tra ambulanze ed auto mediche. (segue) (Rer)