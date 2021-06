Sanità: al via piano internalizzazione mezzi e personale Ares 118, Zingaretti "giornata storica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello di oggi rappresenta il primo vero step del processo di reinternalizzazione dei servizi dell'Ares 118, necessario per evitare di ricorrere alle prestazioni di soggetti esterni, e riguarda innanzitutto in primis 33 ambulanze - ha spiegato il presidente della Regione Lazio Zingaretti - . Oggi è una giornata storica e capiamo ancora di più cosa è il Covid. Senza la disponibilità di vaccini abbiamo avuto un'efficacia della presa in carico dell'emergenza straordinaria, che ha permesso al Lazio di avere risultati importatori per la lotta al Covid. Il servizio pubblico quando vuole funziona - ha aggiunto Zingaretti -. Le cose possono cambiare e per una volta cambiano in meglio", ha concluso Zingaretti. (segue) (Rer)