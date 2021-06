Sanità: al via piano internalizzazione mezzi e personale Ares 118, Zingaretti "giornata storica" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre ai nuovi mezzi, il programma prevede anche l'assunzione di parte del personale, attualmente impegnato con i soggetti esterni che operano in convenzione con Ares118. Per rendere operative queste 33 ambulanze, l'Azienda ha assunto infatti 150 autisti e 150 infermieri. Oltre a questi mezzi con relativo personale, Ares 118 ha arruolato anche 100 unità di personale (50 autisti e 50 infermieri) per attivare 10 ambulanze per i trasporti secondari urgenti. Questi 10 nuovi mezzi sono stati acquisiti, tramite Invitalia e grazie ad un finanziamento (1 milione e 200 mila euro) messo a disposizione dalla Regione Lazio (900 mila euro) e dal Ministero della Salute (300 mila euro). L'acquisto definitivo delle 33 ambulanze, necessarie ad attuare la prima parte del piano regionale, prevede un costo di 4milioni e 800 mila euro. "A Roma, nelle prossime settimane, Il servizio di emergenza lo gestirà solo Ares 118, resterà solo una piccola quota, prevista dalla legge, per le associazioni di volontariato - ha spiegato l'assessore all Sanità del Lazio Alessio D'Amato -. Questo verrà fatto anche nelle altre province. Qui si è scelto di rientrare nel servizio regionale dell'emergenza pubblica", ha concluso D'Amato. (Rer)