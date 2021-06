Regno Unito-Germania: Merkel venerdì in visita per incontri con Johnson e regina Elisabetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel si recherà in visita nel Regno Unito nella giornata di venerdì. Merkel sarà ricevuta in un'udienza privata al castello di Windsor dalla regina Elisabetta. La regina e la cancelliera si erano incontrate l'ultima volta al summit G7 in Cornovaglia, a inizio giugno. Merkel incontrerà nel corso della sua visita a Londra il primo ministro britannico Boris Johnson, nella stessa giornata, per discutere della risposta globale alla pandemia e delle relazioni tra Germania e Regno Unito nel panorama post Brexit. La visita dei prossimi giorni nel Regno Unito è solo una di quelle programmate da Merkel presso altri governi prima della fine del suo ruolo di cancelliera in autunno. (Rel)