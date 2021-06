Francia: McGregor (Engie), ci concentriamo sulle rinnovabili e le infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico francese Engie si concentra nei settori delle rinnovabili e delle infrastrutture. Lo ha detto l'amministratrice delegata Catherine MacGregor, in un'intervista rilasciata al periodico francese "L'Usine Nouvelle". "Ci riaffermiamo con un attore del settore del gas", ha detto la dirigente. "Per questo abbiamo presentato una semplificazione in termini di perimetro di attività, di impronta geografica e di organizzazione, rafforzando la nostra cultura della performance", ha continuato McGregor. "L'organizzazione in 25 'business unit' – ha spiegato l'amministratrice delegata – complicava soprattutto la definizione e la gestione di queste priorità. Passiamo quindi a quattro 'global business unit'." "Ci liberiamo progressivamente di una quarantina di Paesi, passando da 70 Paesi nel 2018 a 30 nel 2023. Usciamo dalla produzione di elettricità a carbone entro il 2025 in Europa e il 2027 nel resto del mondo", afferma la dirigente, ricordando che ad inizio luglio verrà creato Bright, "un'entità dedicata ai servizi multitecnici" che riguarda 74 mila collaboratori. "In termini di semplificazioni di priorità, è il movimento più significativo", afferma McGregor.(Frp)