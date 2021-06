Editoria: 160 anni di "Osservatorio Romano", da domani inserti speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano "L'Osservatore Romano" festeggia i 160 anni dalla prima edizione e per l'occasione dall'1 al 5 luglio esce con cinque inserti "speciali" che inaugurano una serie di iniziative in programma lungo tutto l'anno di questo anniversario, con altre edizioni speciali ed eventi. "Io lo leggo tutti i giorni e, quando non esce la domenica, mi manca qualcosa". Sono le parole di Papa Francesco in un video di auguri in cui il Papa aggiunge che la sua passione per 'il giornale di partito' – così lo ha definito anche all'Angelus di ieri, solennità dei Santi Pietro e Paolo, annunciando proprio l'anniversario del 160mo - è antica: "Anche in Argentina l'edizione in lingua spagnola settimanale la leggevo tutta perché so che è un legame con la Santa Sede, con il magistero e con la vita della Chiesa, con la storia della Chiesa". Gli inserti speciali che i lettori troveranno da domani, non rappresentano la volontà di una celebrazione nostalgica di un passato glorioso: è piuttosto uno slancio propositivo, aperto alle sfide del futuro – si spiega in un comunicato - su cui si è voluto aprire una discussione, porre una domanda: se è vero che viviamo un "cambiamento d'epoca", come sta mutando e come vogliamo che si trasformi il giornalismo? Può essere l'enciclica Fratelli tutti un'indicazione per la via di un "giornalismo di fratellanza" come risposta alla crisi che l'irruzione della pandemia ha riproposto in modo drammatico e ineludibile? La redazione de "L'Osservatore Romano" ha posto la questione ai direttori di diverse testate giornalistiche, italiane e internazionali, e le risposte, notevoli per quantità e qualità, sono state raccolte negli inserti speciali che da domani verranno pubblicati: i direttori di "El Pais" e "Le Monde", di "Avvenire", "Corriere della Sera" e "La Repubblica", della Fohla de S.Paulo e di Limes, de La Semaine Africaine e di Scarp de' tennis non si sono sottratti e hanno riflettuto e immaginato in modo concreto, costruttivo. (Civ)