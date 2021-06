Germania-Regno Unito: Merkel a Londra il 2 luglio, incontri con Elisabetta II e Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel sarà in visita a Londra il 2 luglio prossimo, per incontrare la regina Elisabetta II del Regno Unio e il primo ministro britannico, Boris Johnson. La sovrana riceverà Merkel in udienza privata al castello di Windsor. “Un onore di cui la cancelliera è molto felice”, ha dichiarato il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert. Johnson incontrerà Merkel nella tenuta dei Chequers, residenza di campagna dei primi ministri britannici. Per il portavoce dell'esecutivo federale, la visita della cancelliera a Londra è “in linea con l'importanza delle relazioni strette e basate sul partenariato” tra Germania e Regno Unito. Come sottolineato da Seibert, dopo la Brexit “di cui il governo tedesco si rammarica ma riconosce”, si stanno compiendo “sforzi per approfondire le relazioni” tra Germania e Regno Unito. Al riguardo, Seibert ha aggiunto che Merkel e Johnson, discuteranno di questioni bilaterali, europee e internazionali. Inoltre, la cancelliera tedesca e il primo ministro britannico affronteranno le misure per contenere la pandemia di Covid-19 e la sua “nuova dinamica”, dovuta alla variante Delta del virus. Il colloquio tra Merkel e Seibert sarà, infine, dedicato alla questione migratoria.(Geb)