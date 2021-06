Milano: Meggetto (Legambiente), che blackout siano dovuti a ricarica veicoli elettrici è una fake news

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Respinte al mittente le accuse che vedrebbero nei veicoli elettrici e nella loro ricarica una delle cause che avrebbero contribuito ai blackout di questi giorni a Milano. Ad affermarlo, durante una conferenza stampa che si è tenuta oggi alla Cascina nascosta al Parco Sempione, è la presidente di Legambiente Lombardia, Barbara Meggetto: "Con i blackout sono subito partite le fake news, che davano la colpa alle batterie che alimentano i veicoli elettrici, ma se tutte le duemila auto elettriche immatricolate a Milano fossero in carica consumerebbero quanto altrettanti uffici o negozi di medie dimensioni con condizionamenti accesi - ha precisato Meggetto, parlando di una lettera aperta pubblicata su un quotidiano - Abbiamo delle case che sono dei colabrodo, abbiamo i negozi con le porte aperte in continuazione e credo che la mobilità alternativa sia l'ultimo dei problemi dei blackout di questi giorni. Su questo capiamo che è partita la campagna elettorale e Milano deve tenere in considerazione questo tema perché servono più energie rinnovabili in città e serve spingere verso questo passaggio epocale che dobbiamo perseguire con risolutezza: se ci sono i blackout non è certo colpa delle auto elettriche". (Rem)