Trasporti: Bellanova, confermate deduzioni forfettarie autotrasporto merci

- Anche quest'anno le aziende di autotrasporto merci "potranno avvalersi per i viaggi fuori comune e per quelli infra-comunali delle deduzioni forfettarie agli stessi livelli dello scorso anno: 48 euro nel primo caso e 35 per cento nel secondo". Lo dichiara in una nota la viceministra per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova. Dopo l'annuncio della viceministra al tavolo autotrasporto merci svoltosi il 24 giugno scorso al ministero, arriva adesso il via libera da parte degli uffici del ministero Economia e Finanze. Che in queste ore ha comunicato al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili l'atteso via libera, anche in considerazione delle somme stanziate ad hoc e pari complessivamente a 70 milioni. "È una decisione che il mondo dell'autotrasporto in queste settimane aveva ripetutamente sollecitato, invocando rapidità nell'iter amministrativo", sottolinea Bellanova, che aggiunge: "Una importante boccata di ossigeno per un settore strategico per il Paese, concretamente impegnato nella trasformazione verso una mobilità delle merci concretamente sostenibile sotto il versante sociale, ambientale, economico". (Com)