Infrastrutture: Egitto-Francia, colloqui su investimenti nelle città intelligenti

- Le aziende francesi hanno offerto al governo dell’Egitto aiuto nell’applicazione delle tecnologie di intelligenza artificiale per costruire una nuova città intelligente nel Paese delle piramidi. Lo afferma in un comunicato stampa il ministero egiziano delle Comunicazioni e dell'Information Technology. In particolare, il ministro Amr Talaat ha intrattenuto un colloquio in videoconferenza una serie di aziende francesi, alla presenza dell'ambasciatore d'Egitto in Francia, Alaa Youssef, e dell'ambasciatore francese in Egitto Stéphane Romatet, per discutere di cooperazione nel campo dell'intelligenza artificiale, relativa soprattutto ai sistemi e alle applicazioni delle "Smart city". Gli incontri si svolgono in collaborazione con l'Agenzia nazionale francese allo sviluppo e il movimento degli imprenditori francesi Medef. (Cae)