Grecia: premier Mitsotakis, la Chiesa inviti i fedeli a vaccinarsi contro il Covid

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha avuto oggi un colloquio con il patriarca della Chiesa ortodossa greca Geronimo. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", Mitsotakis ha chiesto al patriarca di impegnarsi per convincere i cittadini greci che rimangono esitanti a vaccinarsi contro il Covid-19. "Per questo voglio chiedere ancora una volta alla Chiesa di incoraggiare i fedeli, possibilmente anche attraverso i sermoni dei preti, in modo che gli scettici possano auspicabilmente fare altri passi", ha dichiarato il premier greco.(Gra)