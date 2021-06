Milano: due arresti della Polfer per rapina a Centrale e Cadorna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha infranto una bottiglia di vetro e si è avvicinato a tre giovani skaters, intenti a riprendere con una videocamera le loro acrobazie, intimando loro di consegnargli l'apparecchio. Per questo un 16enne algerino è stato arrestato poco dopo per tentata rapina aggravata dagli agenti della Polizia ferroviaria di Milano, impiegati in un servizio antiborseggio nell’area della stazione Centrale. Gli agenti sono intervenuti su richiesta delle tre vittime, che facendosi scudo con gli skateboard sono riusciti ad allontanarsi dal 16enne e avvicinarsi alla stazione, dove hanno allertato le forze dell’ordine. Sempre ieri, ma nella stazione di Milano Cadorna, gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato un cittadino salvadoregno di 39 anni, per il reato di rapina e per resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti, impegnati nel servizio di vigilanza, sono stati informati da un viaggiatore di essere stato avvicinato dall'uomo, mentre si trovava sul marciapiede del binario 3 della stazione. Dietro minaccia, il 39enne gli aveva intimato di consegnare il borsello e, strappandogli la mascherina chirurgica dal viso, gli aveva portato via il cappellino che indossava, per poi salire a bordo di un treno. Gli agenti sono subito intervenuti e hanno bloccato l’uomo, che ha usato violenza contro di loro prima di essere arrestato. (Com)