© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho ritenuto di dover raccontare alcune vicende per far comprendere come funzionava il meccanismo interno della magistratura”. Lo ha affermato l'ex magistrato Luca Palamara in apertura dell’audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali. (Rin)