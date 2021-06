Speciale scuola: Veneto, assessore Lanzarin, per università Treviso non è stato utilizzato finanziamento dai Lea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Neanche un soldo proveniente dal capitolo dei Lea è stato speso per finanziare la Scuola di Medicina a Treviso. C’era un giudizio in corso e, quindi, non sarebbe stato nemmeno possibile dal momento che eravamo vincolati all’attesa della lettura da parte della Corte Costituzionale del provvedimento”. Così l’assessore regionale alla Sanità e ai Servizi sociali della Regione Veneto, Manuela Lanzarin replicando a Paolino Barbiero, ex segretario di Cgil Pensionati che, "in un articolo pubblicato ieri dai quotidiani del Gruppo Gedi, accusa la Regione di aver impiegato, per l’avvio della facoltà di Medicina e Chirurgia a Treviso, fondi destinati ai servizi essenziali". “Nessuno ha tolto alcunché ai servizi per gli anziani – prosegue l’assessore Lanzarin – e trovo inaccettabile che anche solo si ventili l’idea di una mancata attenzione della Regione verso le famiglie e la realtà delle Rsa. Nell’ultimo anno, infatti abbiamo deliberato ben 6 provvedimenti, per 45,9 milioni di euro di contributi straordinari in questo ambito”. “Trovo - conclude Lanzarin - non utile giocare sulla contrapposizione tra servizi e facoltà di Medicina. A fronte della difficoltà a reperire professionisti della sanità che da anni soffriamo nelle nostre strutture, non è certo un depauperamento investire sulla formazione e la crescita di nuovi medici. L’obiettivo è sempre e soltanto quello di garantire servizi ai cittadini”. (Rin)