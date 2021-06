Speciale scuola: Bangladesh, governo proroga chiusura scuole fino al 31 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Bangladesh ha deciso di prorogare la chiusura delle scuole fino al 31 luglio, a causa della situazione dell’epidemia di coronavirus. Lo ha reso noto il ministero dell’Istruzione. La decisione è stata presa sulla base delle raccomandazioni del Comitato nazionale di consulenza tecnica. Le scuole, le università e gli altri istituti di istruzione del Paese sono chiuse dal 16 marzo dell’anno scorso, alcuni giorni prima che scattasse il primo lockdown nazionale (24 marzo - 31 maggio 2020). La riapertura è stata posticipata più volte: di recente era stata annunciata per il 26 maggio, poi per il 13 giugno, quindi per il primo luglio. Ieri in Bangladesh sono stati registrati 7.666 nuovi casi di contagio e 112 decessi. (Inn)