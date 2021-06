Speciale scuola: Anief, riconoscere servizio preruolo a personale Ata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due assistenti amministrative e una collaboratrice scolastica, tutelate sul territorio dai legali del sindacato Anief, Simona Fabbrini (Tribunale di Firenze), Maria Rosaria Calvio (Tribunale di Foggia) e Giuseppe Massimo Abate (Tribunale di Marsala), in stretta collaborazione con gli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, hanno ottenuto la valutazione integrale del servizio preruolo ai fini della progressione di carriera, il pagamento degli scatti di anzianità durante il periodo di precariato nonché, ove spettante, l’applicazione della clausola di salvaguardia in riferimento alla fascia stipendiale 3-8 anni. E' quanto si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale del sindacato scolastico. "Sono migliaia i lavoratori della scuola, docenti e ATA – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – che da precari percepiscono stipendi fermi all’inquadramento iniziale e, una volta entrati in ruolo, il ministero dell'Istruzione riconosce loro solo una parte di adeguamento stipendiale e di arretrati relativi al periodo preruolo e non ricostruisce immediatamente e per intero la carriera computando correttamente tutto il periodo di precariato in aperto contrasto con la normativa comunitaria". (Rin)