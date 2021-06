Speciale scuola: Sardegna, Grig, fumo da raffineria Saras di Sarroch, danni a salute e ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'informativa alla Procura della Repubblica di Cagliari, ai Carabinieri del Noe e al Corpo Forestale è stata presentata dagli ambientalisti del Gruppo di Interventi Giuridico in merito alle colonne di fumo nero che si sono sprigionate ieri dalle ciminiere della raffineria Saras di Sarroch: le nuvole scure erano visibili sino a Cagliari. "Per svariate ore, l'aria di Sarroch (Ca) è stata appestata ancora una volta - scrivono gli ambientalisti in una nota -. Ancora una volta fumi e miasmi dagli impianti della raffineria Saras spa, a dispetto dei risultati vantati in materia ambientale, si sono visti e sentiti da decine di chilometri". Secondo i dati snocciolati dagli ambientalisti, "i 75 bambini delle scuole elementari e medie di Sarroch (Ca) costituenti il campione della ricerca "presentano incrementi significativi di danni e di alterazioni del Dna rispetto al campione di confronto estratto dalle aree di campagna" (Burcei, in provincia di Cagliari)".(Rsc)