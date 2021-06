Speciale scuola: De Corato, Regione Lombardia in campo con progetti concreti contro uso di stupefacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope in Lombardia e legami con la criminalità organizzata e la piaga del riciclaggio al centro dell'intervento odierno dell'assessore di Regione Lombardia a Sicurezza, polizia locale e immigrazione, Riccardo De Corato, in Consiglio regionale. L'assessore è infatti intervenuto per commentare il risultato finale del lavoro della Commissione, istituita dal Consiglio regionale, sul "Traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope sul territorio lombardo, legato anche al riciclaggio dei proventi in denaro da parte della criminalità organizzata". "Un lavoro positivo - ha sottolineato l'assessore De Corato - con risultati utili. E che consentono di approfondire temi sui quali ho già ribadito la mia attenzione e per i quali serve un lavoro sinergico. In questi settori, la Regione è un attore importante soprattutto nella prevenzione". "La problematica del traffico di sostanze e alcune declinazioni del problema della tossicodipendenza ad esso collegate, infatti, non possono - ha rimarcato l'assessore - essere relegate solo agli operatori del settore sanitario o di quello di polizia: occorre la collaborazione di ciascuno". "In particolare - ha aggiunto - è necessario impedire cioè che taluni giovani incorrano nell'uso di sostanze. Bisogna incentivare i già esistenti percorsi nelle scuole, coinvolgendo anche le famiglie". Il ruolo della Regione nello sviluppo di politiche di contrasto al fenomeno e nella prevenzione è importante per l'assessore. "È chiaro a noi tutti - ha affermato De Corato - che la battaglia contro il traffico si fa innanzitutto a livello internazionale ed è una competenza delle strutture anche interforze appositamente create dallo Stato". "Ci è però chiaro - ha aggiunto - che abbiamo importanti competenze a livello di prevenzione e contrasto locale concreto e come Regione ribadiamo il nostro impegno". (Rem)