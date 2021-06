Speciale scuola: Afghanistan, Buratti (Pd), gratitudine a 50 mila uomini e donne e un ricordo ai 53 caduti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri notte è atterrato l'ultimo aereo da trasporto per il ritiro del nostro contingente dall'Afghanistan. E' così terminata la missione Isaf nel Paese. Lo dichiara Umberto Buratti, deputato del Pd, che aggiunge: "L'operazione militare condotta in Afghanistan è stata la più lunga a cui l'Italia abbia mai preso parte, con le nostre truppe che sono entrate in azione fin dal novembre del 2001, due mesi dopo l'attentato alle Torri Gemelle. Si tratta - prosegue - di un capitolo significativo della storia del Paese con il più importante impegno militare delle nostre Forze armate fuori dai confini nazionali dopo la seconda guerra mondiale". L'Italia, ricorda Buratti, ha realizzato progetti "per oltre 46 milioni di euro destinati alla costruzione di 82 scuole, 37 strutture medico-ospedaliere, 784 pozzi, più di 100 km di strade e oltre 30 infrastrutture. Profonda gratitudine per gli oltre 50mila uomini e donne che hanno partecipato alla missione in questi venti anni in cui, anche in ragione del nostro impegno, sono stati fatti passi in avanti nello sviluppo del Paese. In questa particolare giornata - conclude - è doveroso ricordare i 53 militari italiani caduti nel corso della missione per portare pace e stabilizzazione in Afghanistan". (Com)