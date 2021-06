Milano: Premio “campione” di City angels all'associazione Felicita per diritti anziani in rsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso la Sala degli Affreschi della Società Umanitaria è stato oggi conferito da City Angels all'Associazione Felicita per i diritti nelle RSA il premio Campione nella categoria Anziani, assegnato da una giuria composta dai direttori di 21 testate italiane. Alla cerimonia erano presenti Mario Furlan, presidente di City Angels, l'Arcivescovo Mons. Mario Delpini, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Questo premio ha vent'anni di vita, e noi, che a giugno abbiamo compiuto un anno di vita, siamo particolarmente onorati di riceverlo - ha affermato Alessandro Azzoni, Presidente Associazione Felicita, durante il suo discorso di ringraziamento - Felicita è nata soprattutto perché quanto successo durante la pandemia possa cambiare la cultura della vecchiaia in una società che nella fragilità umana, di cui gli anziani sono testimoni viventi, vede un problema da confinare lontano dalla vista, spesso seguendo logiche poco attente ai diritti. Come nel caso delle migliaia di anziani che, mentre la vita all'esterno è ormai ripresa, vivono da oltre 16 mesi ancora isolati nelle Rsa, senza poter uscire per una passeggiata e un gelato con figli e nipoti. L'anziano rappresenta le radici del nostro passato, la nostra storia e la nostra memoria, è il futuro che tutti noi abiteremo, è il presente che ci mette di fronte alla comune fragilità che abitualmente vogliamo nascondere o rimuovere, ma che si manifesta nelle vite incrinate dalla malattia, dall'handicap e dalla vecchiaia. Assumendo la fragilità come paradigma della comune esperienza umana che apre le persone alla dimensione dell'accoglienza, della comprensione, dell'ascolto, riconoscendoci e rispecchiandoci nella fragilità di chi ci sta accanto possiamo riscoprire la nostra umanità e ci scopriamo soggetti capaci di prenderci cura a vicenda". (segue) (Com)