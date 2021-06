Milano: Premio “campione” di City angels all'associazione Felicita per diritti anziani in rsa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il recentissimo report effettuato da Istat per la Commissione istituita dal Ministero della Salute e presieduta da Mons. Vincenzo Paglia delinea una fotografia preoccupante dei bisogni inevasi di assistenza di 1,2 milioni di anziani over 75, di cui circa 1 milione vive solo o con un livello di aiuto insufficiente, con compromesse capacità funzionali, mancanza di supporto sociale, sfavorevoli condizioni abitative, difficili condizioni economiche. Intercettare la domanda di questo "popolo" di anziani spesso soli, traducendola in un'offerta di servizi di sostegno, prioritariamente presso l'abitazione e sul territorio significa assicurare loro una migliore qualità di vita, per evitare che la condizione di svantaggio esploda come domanda sanitaria dalle dimensioni insostenibili. "Pensiamo che migliorare la vita degli anziani, in particolare di quelli più fragili, sia una questione di civiltà. E Milano, che si pone come modello per l'Italia, può essere all'avanguardia in questa battaglia civile, proprio partendo dalle Rsa partecipate dal Comune, per rafforzare il ruolo del pubblico nel garantire la riapertura degli incontri coi parenti e costruire una maggior trasparenza nel rapporto fiduciario tra strutture residenziali e famiglie. Partendo dall'istituzione della figura del Garante degli anziani in modo da dotare Milano - e in prospettiva tutta la Lombardia - di uno strumento che vigili sull'assistenza prestata agli anziani ricoverati in strutture residenziali, favorendo il benessere dell'anziano in ogni fase della sua vita, a beneficio di tutta la cittadinanza" ha concluso Azzoni. (Com)