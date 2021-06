Speciale scuola: Torino, Comune, via libera al restyling di 4 scuole, costerà 500 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino, la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la manutenzione straordinaria in quattro scuole torinesi. Il provvedimento, proposto da Antonietta Di Martino, assessora all’Istruzione e all’Edilizia scolastica della Città di Torino, riguarda le pertinenze esterne dei complessi scolastici: Bay, scuola dell’infanzia e nido; Benedetto Croce, secondaria 1° grado; primarie Sibilla Aleramo e Carlo Casalegno. Inoltre sono previsti piccoli interventi di manutenzione nei cortili, pertinenze e aree verdi in altri edifici scolastici comunali. “Come da programma continuano i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle scuole torinesi. La Città dispone di un patrimonio pari a 304 edifici, di cui ha l’onere della riqualificazione oltre all’adeguamento delle strutture edilizie sia alle norme vigenti, sia alle esigenze della scuola, all’innovazione didattica e sperimentazione” dichiara Di Martino. Il progetto mira alla realizzazione di interventi nei cortili e pertinenze scolastiche per garantire la sicurezza e l’accessibilità ai bambini e ai ragazzi con disabilità recuperando e restituendo gli spazi per lo svolgimento di attività didattiche e ludiche all’aperto. L’importo degli interventi è pari a 500 mila euro e sarà finanziato con un mutuo a medio e lungo termine. Le opere sono inserite, per l’anno in corso, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2021-2023. (Rpi)