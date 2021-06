Speciale scuola: Milano, Galimberti e Guaineri, aperte le iscrizioni 'Expo per lo sport' dedicato ai più piccoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul sito expoperlosport.it, sono aperte le iscrizioni al centro estivo e all'evento del fine settimana della settima edizione di Expo per lo Sport che, dopo il successo dello scorso anno, tornerà al Parco Sempione dal 30 agosto al 5 settembre. Un'intera settimana dedicata allo sport per bambini e ragazzi, per promuovere il movimento e uno stile di vita sano tra i giovanissimi: un obiettivo che nell'ultimo anno ha acquisito una rilevanza ancora maggiore, lo comunica il Comune di Milano attraverso una nota. Expo per lo Sport sceglie nuovamente il periodo del ritorno a scuola e il Parco Sempione per offrire un evento diffuso dove tutte le normative di sicurezza vengano rispettate. Un'altra conferma sono i cinque giorni di centro estivo completamente gratuito che si svolgeranno dal 30 agosto al 3 settembre, prima dell'evento aperto al pubblico del 4 e 5 settembre. L'organizzazione prosegue infatti il proprio impegno accanto al Comune di Milano nel progetto della Milano Summer School, per costruire una proposta adatta a questo delicato momento di ripresa. "Si rinnova - dichiarano Laura Galimberti, assessore all'istruzione e Roberta Guaineri, assessore allo sport - una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato che ormai da diversi anni contribuisce ad arricchire l'offerta cittadina di opportunità per i più piccoli, coniugando socialità ed educazione alla pratica sportiva, due elementi a cui i bambini e le bambine milanesi hanno purtroppo dovuto rinunciare in questo ultimo anno. Un ritorno all'incontro in presenza che, siamo sicure, sarà molto apprezzato e che contribuirà alla diffusione dei valori dello sport, elemento fondamentale per la crescita di adulti consapevoli". (Com)