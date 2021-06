Speciale scuola: Emilia Romagna, Colla, 44 nuovi percorsi di formazione per studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono 44 i percorsi di istruzione e formazione professionale del quarto anno che nel 2021/22 si realizzeranno in Emilia-Romagna, dedicati a giovani che abbiano conseguito una qualifica triennale nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale. Consentirà loro di proseguire il percorso formativo in continuità, per specializzare ulteriormente il proprio profilo di competenze e incrementare le prospettive di occupazione, grazie a un’esperienza di apprendimento sul campo". Lo ha reso noto la giunta regionale che ha dato notizia di aver "approvato l’offerta formativa, che si rivolge a una platea di circa 800 ragazzi e ragazze, per uno stanziamento complessivo di oltre 4,8 milioni di euro". L'assessore Vincenzo Colla ha affermato: "Aumentare le proprie competenze e specializzarsi anche attraverso l'esperienza diretta nelle imprese, per aumentare la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro: è l’obiettivo della Regione con questa offerta formativa. Vogliamo dare a ogni giovane la possibilità di trovare la propria strada e un’occasione di buona occupazione”. (Ren)